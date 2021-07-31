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خبيرة تغذية تكشف طريقة تنشيط معدل حرق الدهون (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 07:23 م
كساب أحمد
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الطبيب المختص يقوم بتغيير الكورس العلاجي الخاص بخفض الوزن مع مرور الوقت، خاصة وأن هناك بعض الدهون المتماسكة والمترابطة التي لا تذوب بسهولة، ولذلك يجب وضع هذا الأمر في الاعتبار.

ولفتت "سهيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى ضرورة تنشيط معدل الحرق من خلال تناول الفطار والغداء والعشاء مبكرا، وعدم تناول الطعام بعد الثامنة مساءً، مشددة على ضرورة تناول المياه والخضراوات بكثرة.


وأوضحت أن هناك ضرورة لتثبيت الوزن بعد الوصول إلى الوزن المرعب، وهناك إمكانية لإعطاء مريض السمنة 3 أيام فري لتناول أي قدر من الطعام الأخضر من الفواكه والخضراوات، وهذا الأمر مهم لتنقية الجسم من السموم.


ولفتت إلى أن خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول السكريات الزائدة أو الطعام في وقت متأخر يؤثر بالسلب على زيادة الوزن، كما أن قلة شرب المياه يقلل من معدل حرق الدهون، مشيرة إلى أن خفض الوزن أمر مهم للغاية ليس من أجل الشكل العام، ولكن من أجل الحفاظ على الصحة العامة للجسم، وعدم الإصابة بأمراض السمنة.


ولفتت إلى أن التخلص من الخلايا الدهنية، من خلال تناول أعشاب معينة، يُقلل من الدهون الثلاثية إلى حد كبير، موضحة أن هناك ضرورة للابتعاد عن الوجبات السريعة أو تناول الوجبات في أوقات متأخرة، لأن مثل هذه السلوكيات تؤثر بالسلب على زيادة الوزن.


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