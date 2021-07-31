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برلمانية: مشروع قانون لمنع زواج القاصرات أمام البرلمان (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علقت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على اكتشاف حالات زواج قاصرات بامتحانات الثانوية العامة قائلة إن زواج القاصرات جريمة في حق المرأة والطفولة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن زواج القاصرات كانت في البداية في المحافظات الحدودية والوقت الحالي تحدث في أي محافظة من المحافظات.

وتابعت النائبة عبلة الهواري، أنها تقدمت بقانون بمنع زواج القاصرات وتم إحالته للحكومة وبعد مراجعة القانون طالبت الحكومة بإجراء تعديل عليها بمنع زواج الأطفال.

وقالت أنها تقدمت بمشروع قانون لمنع زواج القاصرات وسيتم النظر فيه خلال الفترة المقبلة، وطالبت بوجود آلية لمحاربة تلك الظاهرة وأن تنفذها كل الجهات المعنية لكل من وزارات التربية والتعليم والتضامن والثقافة.

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مجلس النواب زواج القاصرات حوادث قتل الازواج البرلمان

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