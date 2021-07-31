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زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين

السبت 31/يوليو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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أزالت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي سيلا والاعلام على مساحة واحد قيراط و12سهم، وجاءت الحملة قيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم وحضور المهندس سيد أحمد، رئيس حماية الأراضي، وجمال عبد الحليم، ومحمد أبو القاسم رئيس الوحدة المحلية بسيلا وهاني الروبى  رئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، والمهندس عيد عبدالمعطي من القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس رجب محمود مدير الجمعية الزراعية بقرية الإعلام، والمهندس مشهور سيد أحمد، مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية سيلا

ومن ناحيته أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، علي استمرار الحملات وردع المعتدين على الأراضي الزراعية، وتوجية الضربات بكافة المراكز ضد من يستغلون العطلات الرسمية لارتكاب مخالفات البناء، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها وردع المخالفين بكل حزم وقوة.

وكذا في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ومجهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية والجهات المعنية وقوات الشرطة بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء. 

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المنهدس ماهر أبو رحيل بالتنسيق مع خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا مع إزالة تعدين على الأرض الزراعية على مساحة 5 قراريط بمركز اطسا.  

فيما نفذت الإدارة الزراعية بمركز سنورس إزالة لثلاثة تعديات ناحية بيهمو مساحة ٢قيراط و١٢سهم، وإزالة ثلاثة تعديات على مساحة ١قيراط و١٨سهم ناحية بني عتمان، بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وبحضور رئيس الوحدة الاستاذ شعبان والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه والمهندس احمد رمضان وكيل الحماية والمهندس جمال مدير جمعية بني عتمان والاستاذ فوزي رئيس وحدة بيهمو والمهندس محمد شعبان مدير جمعيه بيهمو
زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين
زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين
زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين
زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين
زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين
زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين
زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين
زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين
زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين
زراعة الفيوم تنفذ 9 إزالات وتؤكد على استمرار ردع المعتدين

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وزارة الزراعة مصر الفيوم الزراعة

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