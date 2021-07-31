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ماذا فعلت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 31 يوليو 2021 ؟.. "الشعبة" تجيب

السبت 31/يوليو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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واصلت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 31 يوليو 2021، استقرارها عند نفس معدلات الانخفاض التى شهدها المعدن الأصفر، خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مع استقرار يسيطر على الأسعار العالمية نظرًا للإجازة الأسبوعية وتجميد تعاملات البورصات.

وجاءت أسعار الذهب فى مصر، طبقًا للإحصائيات الأخيرة التي أدلى بها مصدر بارز بشعبة الذهب في مصر:  

سجل عيار 21 سعر 796 جنيها. 

سجل عيار 18 سعر 681 جنيها. 

سجل عيار 24 سعر 910 جنيهات. 

سجل الجنيه الذهب سعر 6360 جنيها. 


واستقر سعر الذهب عالميا عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الجمعة بعد وقف التداول بإغلاق البورصة والأسواق العالمية لقضاء الإجازة الإسبوعية يومى السبت والأحد، وشهد المعدن الأصفر انخفاضا طفيفا قبل الإغلاق بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار .

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