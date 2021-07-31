كواليتي تايم .. أحمد أمين يناقش علاقة الآباء بالأبناء في أولى حلقات الفاميليا على قناة مدرستنا

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كواليتي تايم .. أحمد أمين يناقش علاقة الآباء بالأبناء في أولى حلقات الفاميليا على قناة مدرستنا
السبت 31/يوليو/2021 - 07:30 م
الفجر الفني
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بدأت قناة مدرستنا عرض أولى حلقات برنامج الفاميليا للفنان أحمد أمين، التي دار موضوعها حول الكواليتي تايم أو الوقت الحقيقي الذي يقضيه الآباء مع أبنائهم.
وتحدث أحمد أمين خلال الحلقة الأولى من الفاميليا، عن كيفية تمضية الوقت مع الأبناء، وضرورة التواصل معهم بطرق مختلفة وتوفير لحظات مخصصة لهم بعيدا عن العمل وانشغالات الحياة.
وشهدت الحلقة الأولى من الفاميليا تجربة معايشة حقيقية بين آباء وأبنائهم في معسكر خارجي، تبادلوا خلاله أفكارهم، وعبر الأطفال عن أسباب ضيقهم من آبائهم في بعض الوقت.
ضمت الحلقة مسابقات وألعاب يشترك فيها الأطفال والآباء، وكان من بين المتواجدين الفنان هشام ماجد وابنته كارما الذي عبر بشكل ساخر عن شعوره بالإحباط لعدم فوزه في أي مسابقة.
انتهت التجربة بكتابة خطابات مشتركة بين الآباء والأبناء، ويعبر كلا منهم عن مدى استفادتهم من الوقت الذي قضوه سويا بعيدا عن مشاغل الحياة، والاستفادة التي عادت عليهم من هذه التجربة.
ونصح أحمد أمين الآباء بتخصيص وقت للتواصل مع أبنائهم بدون أي تشتيت، مثل رواية قصة قبل النوم عليهم، أو القيام بأنشطة مشتركة، وتبادل أخبار ما حدث في يومهما في الطريق إلى المنزل بعد المدرسة مثلا.
تذاع حلقات برنامج الفاميليا كل يوم جمعة وسبت أسبوعيا في تمام السابعة مساءا، على قناة مدرستنا.
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