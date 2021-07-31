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موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

السبت 31/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل نجم الفريق بالموسم الجديد.

وترددت أنباء قوية عن اقتراب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألزم موسيماني إدارة ناديه بضرورة الحفاظ على خدمات اللاعب نظرًا لأهميته وصعوبة تعويضه، في ظل تلاحم البطولات المشارك فيها الفريق واحتياجه لكل أفراد الفريق.

وكان النادي الأهلي حدد مبلغ 8 ملايين دولار أي ما يوازي 115 مليون جنيه مصري، من أجل الموافقة على خروجه في الصيف الجاري.

وتلقى نجم المنتخب المالي عرضين بشكل رسمي حتى الآن من ناديي العين الإماراتي وجالاطا سراي التركي، للتوقيع معه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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موسيماني على سبيل الإعارة رحيل نجم الفريق ديانج

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