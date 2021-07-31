أستون فيلا يتعاقد مع الجناح الطائر

توصل فريق أستون فيلا الإنجليزي، اليوم السبت، لاتفاق مع فريق باير ليفركوزن الألماني يقضي بانتقال الجناح الجامايكي ليون بايلي إلى الفريق الإنجليزي.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن أستون فيلا أعلن أن صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما تم الاتفاق عليها بإنتظار الاتفاق على الشروط الشخصية وخضوع اللاعب للفحص الطبي.





وقضى بايلي أربعة مواسم مع ليفركوزن، وشارك في أكثر من مئة مباراة بعدما انضم إليه من فريق جينك.



