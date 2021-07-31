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شرطة القصيم: إيقاف مقيم تحرَّش بامرأة وإحالته لفرع النيابة العامة

السبت 31/يوليو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
واس
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 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وهو يتحرّش بامرأة وهي داخل مركبتها، بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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