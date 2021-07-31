موانئ بورسعيد: تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات تداول اليوم السبت، مؤكدة أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.





وأوضح بيان صادر عن الهيئة اليوم ، أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 ، ويتواجد على الأرصفة 3 ، ومن المنتظر وصول 4 سفن.





وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتي حاويات و 3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.



