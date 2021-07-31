كارثة.. المحافظ: 165 عقار مائل في الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن هناك 165 عقارا مائلا في الاسكندرية، أما العقارات القديمة التي يزيد عمرها عن 100 عما تصل لـ2300 عقار، مشيرًا إلى أن العقارات المائلة ناتجة عن إقامتها بدون ترخيص خلال فترة التسيب الأمني.



وتابع"الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن عهد العشوائيات انتهى الآن، وهناك محاسبة لأي مخالف، مشيرًا إلى أن الإزالة الآن فورية لأي مخالفة بناء.



ولفت إلى أن معظم الميول الآن في عمارات الإسكندرية ثابتة ومعظمها غير خاطرة بناء على تقارير هندسية، مشيرًا إلى أن أحيانًا يتم إزالة دورين أو أكثر أو المبنى بالكامل، لمنع أي سقوط أي عقار.

