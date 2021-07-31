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"عبدالجواد" يوجه رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن الآثار المهربة

السبت 31/يوليو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شعبان عبدالجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة، إن عملية استرداد الآثار المهربة تتم وفقا لآليات محددة وبالتعاون بين كافة الجهات المعنية، مؤكدا أن كل الجهات مستنفرة لاسترداد آثار مصر المهربة او خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
 
وأشار "عبدالجواد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن هناك ادارتين داخل مصر لمكافحة عمليات تهريب الآثار المصرية، منوها بأن هناك دول تضع شروط تعجيزية لاستعادة الآثار المصرية منها بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس إدارة الآثار المستردة، أن مصر عملت على عقد اتفاقيات ثنائية مع كافة الدول التي لديها آثار مصرية لتسهيل عملية استرداد آثارنا.

وعن إمكانية استرداد حجر رشيد المعروض في المتحف البريطاني، أكد أن كل الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية مهما طال الزمن سوف تعود آجلا أم عاجلا، حيث العمل قائم لاستعادة عدد من القطع الآثرية.

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