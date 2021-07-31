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تركي آل شيخ ينعى وفاة انتصار الشراح

السبت 31/يوليو/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى المستشار تركي آل شيخ وفاة الفنانة الكويتية، انتصار الشراح والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عقب صراح طويل مع المرض.

وكتب "آل شيخ" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "‏‏تعازينا الصادقة لعائلة ومحبي الفنانة القديرة ‎#انتصار_الشراح في دولة ‎#الكويت الشقيقة والوطن العربي الكبير... سائلًا الله أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ومغفرته... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر خبر وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، بعد معاناة طويلة مع المرض وتعرضها لانتكاسات صحية متتالية.

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