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أسعار الدولار اليوم السبت 31- 7- 2021 في البنوك

السبت 31/يوليو/2021 - 07:48 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام، أسعار الدولار، اليوم السبت، الموافق الـ31 من يوليو 2021 بافة البنوك المصرية من خلال رصد التعاملات الرسمية.

وتراوحت أسعار الدولار في تعاملات البنوك اليوم بين 15.63 إلى 15.67 جنيها للشراء، و15.73 إلى 15.77 للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري، 15.63 جنيهًا للشراء و15.73 جنيهًا للبيع. 

أسعار الدولار في بنك القاهرة، 15.65 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 15.75 جنيها.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 15.65 جنيهًا للشراء، 15.75 جنيهًا للبيع. 

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 15.67 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 15.77 جنيها.

أسعار الدولار في البنك العربي الإفريقي سعر 15.65 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية سعر 15.63 جنيها للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 15.73 جنيها.

أسعار الدولار في السوق السوداء، سعر 15.80 جنيها للشراء، و15.90 جنيها للبيع.

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