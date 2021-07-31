Advertisements

أعلى وأقل سعر.. تعرف على أسعار الدولار في مصر اليوم

السبت 31/يوليو/2021 - 08:15 م
سعر الدولار فى مصر
سعر الدولار فى مصر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
تواصل أسعار الدولار في مصر، اليوم السبت 31 يوليو 2021، استقرارها، وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بقيمة 15.64 جنيها، في الوقت الذي استقر الدولار في بنك مصر عند أقل سعر للبيع مسجلاً 15.69 جنيها. 

سعر الدولار اليوم في مصر:

سعر الدولار في البنك المركزي

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سعر الذهب فى مصر سعر الدولار الذهب الدولار اسعار الدولار اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ 17 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

سعر اليورو الأوروبي في البنوك اليوم الأربعاء 15-5-2019

الدولار يتراجع لليوم الثالث على التوالي.. وبنك البركة يقدم أعلى سعر

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 8-12-2019.. استقرار نسبي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8-12-2020

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 9-12-2020

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 10-12-2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

05:30 م

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان