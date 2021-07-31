مشادة ساخنة على الهواء بين أستاذ بجامعة القاهرة ومعالجة بالحجامة (فيديو)



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة لا تعترف بالحجامة.



وتابعت أن الحجامة هي سنة عن الرسول محمد صل الله عليه وسلم، وكانت تعالج الحجامة جميع الأمراض للشلل والقولون والجلدية والقلب وغيرها من الأمراض وهي مفيدة للغاية لجسم الإنسان.



وكشفت مروة إسماعيل، التي تدعي أنها "دكتورة" متخصصة في الطب التكميلي والحجامة، أنها حاصلة على كورسات في الطب التكميلي ومن ضمنها الحجامة.



ومن جانبها رد عليها الدكتور حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، بجامعة القاهرة، قائلا "مينفعش تهيني طب القاهرة وتقولي أنك خريجي من الجامعة أو دارسة طب بالجامعة".



وأكد أن ما تدعيه "مروة إسماعيل"عن علاج السكر بالحجامة جريمة مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن التعامل مع جسم الإنسان من قبل أي شخص غير الطبيب يعد جريمة، وهتك عرض؛ لأن الطبيب هو الوحيد المخول له التعامل مع جسم المريض وتوقيع الكشف عليه.



وأكد الدكتور حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، بجامعة القاهرة أن تشريط قدم مريض مصاب بالسكر يستلزم بتر القدم وهو يعد جريمة لأنه بمثابة شروع في القتل.



احتدمت مشادة على الهواء بين مروة إسماعيل، التي قالت إنها "دكتورة" متخصصة في الطب التكميلي والحجامة، والدكتور حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، بجامعة القاهرة.كانت البداية عندما صرحت مروة إسماعيل، المتخصصة في الطب التكميلي، مشيرة إلى أن الحجامة تعالج الكثير من الأمراض.