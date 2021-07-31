برلماني يطالب بمد مهلة طلبات التصالح فى مخالفات البناء (فيديو)

قال محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مدة إنهاء أوراق التصالح في مخالفات البناء تنتهي اليوم.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العدد الأكبر من المخالفين تقدموا بطلبات التصالح.



ولفت محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من مد مهلة طلبات التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه الأنسب منح فرصة أخرى للمواطنين.



وأكد أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بالتصالح على كل المخالفات بالقرى بعد أن يكتب المخالف إقرارا، ولكن بعض الموظفين لم يفعلوا هذا القرار، مردفا أن الحل لمواجهة هذا هو أن يكون لدى كل محافظ لديه بيان يومي بأعداد مخالفات التصالح التي انتهت ليعلم الوحدات التي لا تعمل من غيرها.



