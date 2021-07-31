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نيللي كريم الزوجة الأولي في حياة هشام عاشور.. تفاصيل

السبت 31/يوليو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تداول عدد من محبي الفنانة نيللي كريم، سؤال هل سبق الزواج لهشام عاشور؟، وعلم "الفجر الفني" انها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور لم يسبقه الزواج وان الفنانة نيللي كريم الزوجة الأولي في حياته.

وتحتفل النجمة نيللي كريم بعقد قرانها على نجم الأسكواش السابق هشام عاشور وذلك خلال شهر أغسطس الجاري .

وكانت نيللي قد احتفلت بخطوبتها على هشام  عاشور في وجود العائلة وبعض الاصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران .

هشام عاشور كان من ضمن  العشرة الاوائل المصنفين علي العالم .

بعد اعتزاله اللعبه أقام في امريكا وانشأ أكاديمية أسكواش هناك ؛ الا بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر .

بعد عودته لمصر انشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم في الأسكواش ثلاثه مرات ؛ العديد من الأكاديميات في مصر .

حصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود ؛ وشارك في عمل هناك .

شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا في رمضان الماضي .

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