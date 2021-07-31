مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة كبرى، بشأن استقرار إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز على عرض نجمي الفريق الملكي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ووفقًا لما نشرته " صحيفة "ABC" الإسبانية، فأن بيريز لا يمانع في بيع ثنائي ريال مدريد فيرلاند ميندي ومارتين أوديجارد خلال الميركاتو الصيفي الحال، وذلك من أجل توفير السيولة المالية الكافية لتمويل صفقة كيليان مبابي.





وأضافت الصحيف الإسبانية، أن الميرنجي على استعداد للسماع إلى العروض التي ستقدم لكل لاعب، بشرط ألا تقل قيمة كل عرض عن 50 مليون يورو.





يذكر أن ريال مدريد استغني عن خدمات قائده سيرجو راموس مجانًا بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى بيع المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.



