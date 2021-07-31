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الزمالك يهزم المجد وديا قبل أيام من موقعة غزل المحلة

السبت 31/يوليو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ودياً على نظيره المجد السكندرى الصاعد مؤخراً للقسم الثانى . 

سجل أسامه فيصل وسيف فاروق جعفر هدفي الزمالك فى الشوط الأول بينما سجل سعد المنى هدف المجد الوحيد من ضربة جزاء فى الشوط الثانى . 

واحتفلت إدارة المجد قبل اللقاء بعيد ميلاد الفرنسى كاروتيرون المدير الفنى للزمالك وقدم إسلام الصياد "تورتة" للمدرب الفرنسى.

ويستعد الزمالك لخوض اختبار صعب أمام غزل المحلة في السابع من أغسطس المقبل بالجولة 28 من الدوري المصري.

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