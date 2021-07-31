شاهد.. الصورة الأولي لـ نيللي كريم مع خطيبها هشام عاشور

تستعد الفنانة نيللي كريم، لعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، في منتصف أغسطس الجاري بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.



واحتفلت نيللي كريم بخطوبتها من هشام عاشور بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، وذلك في سرية تامة حيث لم تعلن عن خطبتها منه.



وتصدرت "كريم" التريند في الساعات القليلة الماضية عقب انتشار خبر ارتباطها من جديد، من أحد الأشخاص والذي رفضت الإفصاح عن هويته، واكتفت بالإعلان عن دخولها في قصة حب.