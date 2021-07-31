Advertisements

ما وراء الإفيه.. "مصاء الخير" تعرف على الشخص الذي ألقى سعيد صالح طريقته في مسرحية العيال كبرت"

السبت 31/يوليو/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

ما وراء الإفيه اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير سعيد صالح، ومسرحية هي أيقونة من الأيقونات "العيال كبرت".

كثير من الأحيان أن يلقى الفنان إفيه على شخص لم تعرفه، ولكن بالتأكيد من حضر المسرحية أو في فترة الثمانينات وبداية التسعينات يعرفونه جيدًا.

ألقى سعيد صالح، إفيه على طريقة حديثه المميزة وهو دكتور حامد جوهر، الفريدة من نوعها وكلمة "مساء الخير" التي يبدأ بها برنامجه "عالم البحار" هي التي ألهمت سعيد صالح، إنه يرمي هذا الأفيه عن طريق تقليده وهو نفسه ضحك وهو يقوله والتي لم تتمالك نفسها الفنانة كريمة مختار، عند سماعه لدرجة إنها ظلت تضحك تحت المنديل التي إستعانت به طول المشهد وتطرق بإيديها علي رجلها من كثرة الضحك التي وظفته على شكل بكاء على إبنها عاطف المخطوف.

دكتور حامد جوهر، كان معيد بقسم علوم الحيوان بكلية العلوم، وكان متميز ومجتهد جدًا في مجاله وبعد تخرجه حصل علي درجة الماچستير وكان موضوع الرسالة "التشريح الدقيق وهستولوجيا الغدد الصماء في الأرنب"، ثم حصلت النقلة الحقيقية في حياته بعد انتقاله للعمل بمحطة الأحياء البحرية بالغردقة، فأصبح مولع بهذا الفرع من العلوم بالذات وحصل على الدكتوراه فيه ولقبوه المحيطين به بـ"ملك البحر الأحمر" من شدة توسعه في المعرفة عن الأحياء البحرية الذي ظل لمدة ١٨ عامًا يتحدث عنها ويشرحها بشكل مفصل وبسيط للجمهور في برنامج أسبوعي إسمه "عالم البحار " ويبدأ بكلمة "مساء الخير".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ 34 دقيقة

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

08:01 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان