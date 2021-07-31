Advertisements

وزير النقل: مسار القطار الكهربائي نحو 1800 كم.. وبدأنا التنفيذ منذ مارس الماضي

السبت 31/يوليو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
Advertisements

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مسار القطار الكهربائي السريع يبلغ طوله 1800 كم، بدأت الوزارة في خط واحد منهم، وهو خط العين السخنة مطروح، والذي يبلغ طوله 660 كم.


وأضاف خلال جولة تفقدية لإنشاءات القطار الكهربائي السريع بالعين السخنة، اليوم، أن القطاع الذي مر عليه خلال جولته من منطقة حلوان حتى العين السخنة، يبلغ نحو ثلث المسافة تقريبًا، نحو 120 كم.


وتابع: "بدأنا في الأعمال المساحية والتصميمات، ونزلت شركات بالفعل على أعمال جسور اليوم في الثلاث خطوط، وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس، سنوقع مع إحدى الشركات عقد تنفيذ أول خط، وهو خط السخنة مطروح، وسنوقع نطاق العمل بهم، والذيت يقتصر في أعمال الأنظمة التي سينفذوها".


وأكد وزير النقل أن الشر كات المصرية بدأت بالفعل في أعمال الجسور والمحطات منذ مارس الماضي، موضحًا أنه بعد التوقيع على الخط الثاني بشهرين، سيتم التوقيع لمعدات الخط الثالث للقطار السريع، وهذه الفترات لدراسة العقود وتحكيمها بشكل جيد، تفاديًا لوجود ثغرات، لافتًا إلى تنفيذ الأعمال الترابية والجسور على كافة مسارات القطار في نفس التوقيت، بتنفيذ نحو 120 شركة مختلفة.

 

ولفت وزير النقل إلى أن إجمالي محطات القطار السريع 20 محطة؛ 8 محطات مخصصة لتوقف القطار السريع، والباقي للقطار الإقليمي.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة الأعمال الإنشائية لمسار القطار الكهربائي السريع بداية من منطقة حلوان وحتى العين السخنة بطول مسار القطار.

 

رافق الوزير في جولته مديري ومستشاري المشروعات، لإبداء بعض الملاحظات، وشدد الوزير على الاستفادة من التكسيرات الصخرية في أعمال الردم والبنية التحتية للقطار.

 

ويرجع الهدف من إنشاء القطار الكهربائي السريع لتقليل المدة الزمنية للتنقل من محافظة لأخرى، إضافة لربطه بين الموانئ البحرية والمدن الصناعية التي سيمر بها القطار، وهو ما اعتبره الوزير بأنه نقله نوعية لقطاع السكة الحديد.

ويرجع الهدف من إنشاء القطار الكهربائي السريع لتقليل المدة الزمنية للتنقل من محافظة لأخرى، إضافة لربطه بين الموانئ البحرية والمدن الصناعية التي سيمر بها القطار، وهو ما اعتبره الوزير بأنه نقلة نوعية لقطاع السكة الحديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي القطار السريع الفجر

أخبار تهمك

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعة و نصف

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

08:01 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان