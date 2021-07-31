وزير النقل: مسار القطار الكهربائي نحو 1800 كم.. وبدأنا التنفيذ منذ مارس الماضي

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مسار القطار الكهربائي السريع يبلغ طوله 1800 كم، بدأت الوزارة في خط واحد منهم، وهو خط العين السخنة مطروح، والذي يبلغ طوله 660 كم.



وأضاف خلال جولة تفقدية لإنشاءات القطار الكهربائي السريع بالعين السخنة، اليوم، أن القطاع الذي مر عليه خلال جولته من منطقة حلوان حتى العين السخنة، يبلغ نحو ثلث المسافة تقريبًا، نحو 120 كم.



وتابع: "بدأنا في الأعمال المساحية والتصميمات، ونزلت شركات بالفعل على أعمال جسور اليوم في الثلاث خطوط، وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس، سنوقع مع إحدى الشركات عقد تنفيذ أول خط، وهو خط السخنة مطروح، وسنوقع نطاق العمل بهم، والذيت يقتصر في أعمال الأنظمة التي سينفذوها".



وأكد وزير النقل أن الشر كات المصرية بدأت بالفعل في أعمال الجسور والمحطات منذ مارس الماضي، موضحًا أنه بعد التوقيع على الخط الثاني بشهرين، سيتم التوقيع لمعدات الخط الثالث للقطار السريع، وهذه الفترات لدراسة العقود وتحكيمها بشكل جيد، تفاديًا لوجود ثغرات، لافتًا إلى تنفيذ الأعمال الترابية والجسور على كافة مسارات القطار في نفس التوقيت، بتنفيذ نحو 120 شركة مختلفة.

ولفت وزير النقل إلى أن إجمالي محطات القطار السريع 20 محطة؛ 8 محطات مخصصة لتوقف القطار السريع، والباقي للقطار الإقليمي.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة الأعمال الإنشائية لمسار القطار الكهربائي السريع بداية من منطقة حلوان وحتى العين السخنة بطول مسار القطار.

رافق الوزير في جولته مديري ومستشاري المشروعات، لإبداء بعض الملاحظات، وشدد الوزير على الاستفادة من التكسيرات الصخرية في أعمال الردم والبنية التحتية للقطار.

ويرجع الهدف من إنشاء القطار الكهربائي السريع لتقليل المدة الزمنية للتنقل من محافظة لأخرى، إضافة لربطه بين الموانئ البحرية والمدن الصناعية التي سيمر بها القطار، وهو ما اعتبره الوزير بأنه نقله نوعية لقطاع السكة الحديد.





ويرجع الهدف من إنشاء القطار الكهربائي السريع لتقليل المدة الزمنية للتنقل من محافظة لأخرى، إضافة لربطه بين الموانئ البحرية والمدن الصناعية التي سيمر بها القطار، وهو ما اعتبره الوزير بأنه نقلة نوعية لقطاع السكة الحديد.