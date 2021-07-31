هيفاء وهبي تتألق بالأزرق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها صور لها،عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





علقت "وهبي" علي الصورة قائلة:"ماهو أكثر ما تشكره اليوم"، وأرتدت فستان باللون الأزرق،كما ارتدت حذاء ذو كعب عالي أبيض اللون.

ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أثار إعجاب جمهورها.





والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه هيفاء وهبي أغنيه "لو كنت" بتعاونها مع الفنان أكرم حسني وهي من إخراج وكلمات وألحان حسام حسني، توزيع توما.