أحمد مجدي أخر المنضمين للفيلم القصير "الأول والاخير"



أنضم الفنان الشاب أحمد مجدي لابطال الفيلم القصير "الاول والاخير"، والذي يتكون من عدد كبير من الفنانين الشباب، تحت قيادة المخرج الشاب علي البشبيشي.





وأشار مجدي في بيان صحفي، أنه قام بعمل كاستينج للفيلم مؤخرًا بتواجد عشرات الفنانين المستقلين الذين يطمحون للمشاركة في العمل، المنتظر أن يشارك في عدة مهرجانات دولية عقب الانتهاء من تصويره سواء داخل مصر أو خارجها.





وعبر مجدي، عن سعادته بالاشتراك في العمل، لافتًا إلى أنه يرى العمل فرصة كبيرة للظهور بشكل أوسع بين المخرجين المهتمين بهذه النوعية من الاعمال املًا أن ينال من خلاله جائزة ترشحه للعمل في أعمال روائية طويلة او في عمل تلفزيوني قريبًا.





وتدور قصه العمل في إطار إجتماعي درامي يناقش بعض المشاكل الاسريه التي تحدث في عالمنا العربي، علي ان يلقي الضوء بشكل مشابه للواقع علي كافة أساليب المعاناة التي تواجهها عدد كبير من الفتيات.





فيلم "الاول والاخير" يعتبر مشروع مشترك من نوعية الأفلام القصيرة التي من المنتظر أن يعرض في كل مهرجانات الأفلام في مصر بدايةً ثم في المهرجانات العالمية.



الجدير بالذكر أن مخرج العمل علي البشبيشي الذي يشارك في عده مشاهد بالعمل، قد قام باختيار الديكورات الخاصة بالعمل، التى ستضمن أغلب مشاهد الفيلم بالإضافة إلى المشاهد الخارجية.



