استشاري: الشباب الأكثر عرضة للموت المفاجئ لهذا السبب

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن الوفاة المفاجئة تعني أن هناك إنسانًا توفى في وقت قصير جدًا خلال ثواني أو دقائق معدودة، مشيرًا إلى أن أشهر سبب للموت المفاجئ هو السكتة القلبية، ثم السكتة الدماغية، وبعض مشاكل الغدد.



وتابع "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي علي الطواب، ببرنامج "شارع القلب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن أكثر الناس عرضة للموت المفاجئ هم الشباب الذين يقل عمرهم عن 35 عامًا، مضيفًا أن أشهر أسباب السكتة القلبية لدى الشباب تتمثل في اضطراب الحاجز بين البطين، والإسعاف الوحيد لهذه الحالية يتمثل في إنعاش القلب مع التعرض لصدمات كهربائية.



ولفت إلى أن الشرايين التاجية قد تصاب ببعض الأمراض الخلقية، مما قد يؤدي إلى مشاكل بعد البلوغ، خاصة وأن الشريان يسير في مكان غير طبيعي، ومع بذل أي مجهود، ينقبض القلب بصورة كبيرة، وفي هذه الحالة قد يتعرض الشخص للوفاة.

