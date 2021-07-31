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خريطة مراكز تطعيم كورونا للمسافرين إلي الخارج في جميع محافظات مصر

السبت 31/يوليو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة الهجرة، عن خريطة شاملة لكل مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين إلى العمل بالخارج بكل محافظات الجمهورية.

وتستعرض "الفجر"، لمتابعيها الأعزاء، خريطة مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بكافة محافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى: "قسم الساحل، قسم ثان مدينة نصر، قسم الخليفة، قسم التجمع الخامس، قسم مصر القديمة، قسم الجيزة، قسم الزاوية الحمراء، مركز كرداسة، قسم الحوامدية، مركز العياط، قسم بولاق الدكرور، مركز أطفيح، مركز البدرشين، مركز أوسيم، مركز الصف".

محافظة الإسكندرية: "قسم سيدي جابر، قسم ثان المنتزه، قسم الجمرك، قسم أول العامرية، قسم الدخيلة".

محافظة القليوبية: "قسم ثان بنها، مركز كفر شكر، قسم العبور، قسم الخانكة، قسم الخصوص، قسم ثان شبرا الخيمة، مركز شبين القناطر، مركز طوخ، مركز القناطر الخيرية، قسم قليوب".

محافظة البحيرة: "قسم دمنهور، قسم كفرالدوار، مركز إيتاي البارود، مركز بدر مركز رشيد، مركز أبو المطامير، مركز كوم حمادة، مركز المحمودية، مركز ادكو".

محافظة الغربية: قسم ثالث المحلة الكبرى، مركز سمنود، مركز زفتى، مركز قطور، مركز كفر الزيات، مركز بسيون".

محافظة المنوفية: "قسم شبين الكوم، مركز السادات، مركز الباجور، مركز شبين، مركز أشمون".

محافظة الشرقية: "قسم أول الزقازيق، مركز الحسينية، مركز منيا القمح، مركز الزقازيق، مركز ديرب نجم، مركز فاقوس، مركز طبى العاشر 46".

محافظة الدقهلية: "مكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة طب اسرة قولونجيل، مكتب صحة اول المنصورة".

محافظة كفر الشيخ: "قسم أول كفر الشيخ، قسم دسوق، مركز مطوب، مركز فوه، مركز قلين، مركز سيدى سالم".

محافظة دمياط: "قسم أول دمياط، مركز الزرقا، قسم مدينة دمياط الجديدة، محافظة بورسعيد، قسم الشرق".

محافظة الإسماعيلية: قسم أول الإسماعيلية، مركز القصاصين الجديدة إدارة شرطه ميناء السويس "قسم ميناء السويس سابقًا".

محافظة الفيوم: "مركز يوسف الصديق، مركز سنورس، مركز إطسا بندر الفيوم".

محافظة بني سويف:" قسم بنى سويف، مركز الفشن، مركز ببا.

محافظة المنيا: "قسم ملوى، مركز مغاغة".

محافظة أسيوط: "قسم أول أسيوط، مركز القوصية، مركز أبو تيج".

محافظة سوهاج: "مركز سوهاج، مركز طهطا، مركز جرجا، مركز البلينا، مركز أخميم".

محافظة قنا: "قسم قــنا، مركز قوص، مركز نجع حمادي".

محافظة الأقصــــر: "قسم الأقصــــر، مركز الزينية، مركز إسنا، مركز أرمنت، مركز القرنة".

محافظة اسوان: "مركز اسوان، قسم أول أسوان، مركز كوم امبــوا، مركز إدفـــو".

محافظة مطروح: "قسم الحمام، قسم الضبعة، قسم مرسى مطروح، قسم سيوه".

محافظة البحر الأحمر: " قسم ثان الغــردقة، قسم رأس غارب، قسم ســفاجا".
 
محافظة جنوب سيناء: "قسم القصيـــر شرم الشيخ، قسم رأس سدر، قسم الطــور، قسم نويبع".

محافظة شمال سيناء: "قسم أول العريش بئر العبد".
 
محافظة الوادي الجديد: "قسم الخارجة، مركز الداخلة".

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