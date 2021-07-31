Advertisements

سجن نائب لمدة شهرين بتهمة تحقير الجيش التونسي

السبت 31/يوليو/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن القضاء العسكري أن النائب ياسين العياري الذي اعتقل أمس الجمعة سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة "الحط من معنويات الجيش"، فيما ذكرت تقارير محلية اليوم وضع قاض مكلف بقضايا إرهابية تحت الإقامة الجبرية.

 

وأوضحت وسائل إعلامية محلية، من بينهما إذاعتا "موزاييك اف ام" و"جوهرة إف إم"، أن القاضي المثير للجدل البشير العكرمي وضع تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي، المستشار الأمني السابق للرئيس قيس سعيد.

 

وكثيرا ما وجه نشطاء ومحامون اتهامات للعكرمي الذي تولى النظر في قضايا على صلة بالإرهاب من بينها اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالتواطئ عمدا لتعطيل سير التحقيق. ويصفه منتقدوه بأنه ذراع حزب حركة النهضة الإسلامية في القضاء.

 

وكان مجلس القضاء العدلي قرر في وقت سابق من هذا الشهر إيقاف القاضي عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب.

 

ويضغط أنصار الرئيس قيس سيعد الذين خرجوا في احتجاجات في أنحاء البلاد الأحد الماضي بتطهير جهاز القضاء ومكافحة الفساد والمضي قدما في إصلاحات واسعة بمؤسسات الدولة.

 

وقال سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد وتوليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان، إنه سيتولى رئاسة النيابة العامة لضمان ملاحقات جدية للمتورطين في جرائم وفساد مالي بما في ذلك نواب في البرلمان بعد قراره رفع الحصانة عنهم.

 

وأفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن ياسين العياري صدر بحقه حكم بات عن محكمة الاستئناف العسكرية في السادس من ديسمبر .2018

 

وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني ومعنوياته".

 

ورفض الرئيس قيس سعيد أي اتهامات بتدبير انقلاب على الدستور والانتقال الديمقراطي، وقال إن ما يحدث هو تطبيق للقانون وفي إطار الدستور لحماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تونس الجيش التونسي الجيش

أخبار تهمك

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان ناري من الأهلي ضد قناتي الزمالك والحدث اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ نصف ساعة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعتين

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

محكمة تركية ترفض طلب استئناف للإفراج عن القس الأمريكي من الإقامة الجبرية

تركيا: سجن مغنية ألمانية كردية بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية

لحظة خروج نبيل القروي من السجن وسط حضور أنصاره

القضاء العسكري التونسي يأمر بتوقيف نائب بالبرلمان والتهم خطيرة

الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا

الرئيس التونسي يكلف غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

08:01 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان