شكري يبحث مع وزير خارجية الجزائر قضية سد النهضة والوضع في ليبيا

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى في مقر وزارة الخارجية فى وسط القاهرة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لبحث القضايا الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا وقضية سد النهضة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والجزائر، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين.



