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شكري يبحث مع وزير خارجية الجزائر قضية سد النهضة والوضع في ليبيا

السبت 31/يوليو/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
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استقبل وزير الخارجية سامح شكرى في مقر وزارة الخارجية فى وسط القاهرة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لبحث القضايا الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا وقضية سد النهضة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والجزائر، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين. 

ووصل وزير خارجية الجزائر إلى العاصمة المصرية القاهرة قبل قليل قادما من السودان، بعد سلسلة مباحثات أجراها مع مسؤولين سودانيين حول تطورات الاوضاع في ليبيا وقضية سد النهضة.

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