تعرف على موعد زفاف نيللى كريم وهوية زوجها المرتقب

تصدرت الفنانة نيللي كريم اليوم السبت الموافق الـ31 من يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أنباء تفيد أنها تعيش قصة حب وتقترب من الزواج.





نيللي كريم





وتساءل الكثيرون من محبي الجميلة نيللي كريم عن تفاصيل ارتباطها الجديد وهوية العريس وموعد زواجها وعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.





زفاف نيللي كريم





وقالت النجمة نيللى كريم إنها ستحتفل بالزفاف على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق رامي عاشور، مشيرةً إلى أن موعد عقد القان يكون في أغسطس المقبل.





خطوبة نيللي كريم





واحتفلت النجمة نيللي كريم بخطوبتها على هشام عاشور في حفل عائلي حضره بعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران، وهو ما فاجأ الكثيرين من محبيها.





معلومات عن زوج نيللي كريم





يعتبر هشام عاشور زوج نيللي كريم المرتقب أحد لاعبي الإسكواش المصنفين عالميا، حيث احتل ترتيبا من بين العشر الكبار وكان واحداً من أهم اللاعبين في العالم.





اعتزال خطيب نيللي كريم





اعتزل زوج نيللي كريم المرتقب وسافر إلى أمريكا واستقر بها، وأنشأ أكاديمية إسكواش، قبل أن يقرر العودة مجددا إلى مصر في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم.





عودة خطيب نيللي كريم إلى مصر





شارك هشام عاشور أخيه رامي في العديد من المشروعات المتعلقة بأكاديميات الإسكواش، كما اتجه إلى التمثيل وظهر في مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا والذي عرض في الموسم الرمضاني 2021.





نيللي كريم زوجته الأولى





وأوضح عاشور زوج الجميلة نيللي كريم أن زواجه يعتبر الأول في حياته، كاشفا أنه لم يسبق له الزواج، ما ينبئ بوجود تفاهم كبير بين النجمين.





آخر أعمال نيللي كريم





يُذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كان في مسلسل "ضد الكسر" الذى عرض في رمضان 2021 وشاركها بطولته النجم محمد فراج، ومجموعة من ألمع نجوم الفن.







