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مصطفي شعبان في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

السبت 31/يوليو/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
منار داود
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شارك النجم مصطفي شعبان جمهوره بصورة جديدة له،عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


علق "شعبان علي الصورة قائلًا:" Green mood"، وأرتدي قميص من اللون الأبيض وبنطلون جينز مما أثار إعجاب جمهوره


والجدير باذكر أن آخر أعمال مصطفي شعبان مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، فرح يوسف، رانيا يوسف، إخراج أحمد خالد، سيناريو وحوار عبير سليمان.

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