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طرق تنحيف الجسم بالماء.. جربيها

السبت 31/يوليو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
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من المؤكد أن شرب الماء يمدّ الجسم بالاحتياجات اللازمة من المعادن، كما أن للمياه دور مهم وفعال في تنحيف الجسم، ولمزيد من التفاصيل حول طرق تنخيف الجسم بالماء إليكم التالي:

1. شرب الماء قبل الوجبات الرئيسة
يمنح الشارب الشعور بالامتلاء والشبع. وبالتالي
يقلّل من الشهية ومن هنا ستقل، كمية السعرات الحرارية المتناولة. 
يساعد في إنقاص الوزن

2. الماء البارد
يُحفّز عملية توليد الطاقة بالجسم، وبالتالي يُساعد في إحراق المزيد من السعرات الحرارية
استهلاك الماء البارد وليس المثلّج، يُساعد في إحراق السعرات الحرارية بوتيرة أسرع
يُنصح بشرب حوالي 16 كوبًا من الماء البارد، يوميًّا، لخسارة 180 سعرة حرارية.

3. التقنين في إضافة الملح
من المهم التخفيف من تناول الملح؛ لمنع احتباس السوائل داخل الجسم، نظراً لاحتواء الملح على عنصر الصوديوم.

4. تحفيز عملية أيض الدهون
شرب الماء يُساعد في زيادة تحليل الدهون، وبالتالي زيادة عمليات الأيض داخل أجسامنا.

5. استبدال الماء بالمشروبات ذات السعرارات العالية
من المفيد للجسم شرب الماء بدل المشروبات المُحلَّاة ذات السعرات الحرارية العالية (الصودا والقهوة المضاف إليها الكريما، وغيرهما من المشروبات الغنيَّة بالسكر والدهون).

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