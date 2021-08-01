في ذكرى وفاة سلطان الكوميديا سعيد صالح.. تعرف على وصيته الأخيرة

تحل علينا اليوم 1 أغسطس 2021 الذكرى السابعة لوفاة سلطان الكوميديا سعيد صالح، حيث قدمت محافظة المنوفية رموزًا أثروا الحياة في مختلف المجالات سواء الفنية أو السياسية أو الدينية، ثم ذهبوا إلى حيث سيذهب كل من على البسيطة، بعدما أدى كل منهم دوره، فمنهم من دفن فى مسقط رأسه ومنهم كان لأسرته قرار آخر.





سعيد صالح

يعتبر سعيد صالح، أحد رموز الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، ولد عام 1940 بقرية مجيريا التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وشارك فى أكثر من 500 فيلم و300 مسرحية، وشكل ثنائيًا ناجحًا مع الزعيم عادل إمام في العديد من الأفلام منها: "سلام يا صاحبى - المشبوه - ومسرحية مدرسة المشاغبين".





عمل سعيد صالح بالفن دون أن يخبر أسرته بذلك؛ حتى دعا والده لمشاهدة مسرحية وفوجئ به بطلًا لها وشجعه على إكمال العمل بالفن منذ ذلك التوقيت -حسبما يؤكد نجل شقيقه-".



