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رضوى زناتي فتاة شعبية في السيدة زينب

السبت 31/يوليو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تشارك الفنانة الشابة رضوي زناتي ضمن أحداث مسلسل "السيدة زينب" للنجمة سوسن بدر

وتبدأ رضوي تصوير دورها بالمسلسل منتصف الأسبوع المقبل وتلعب دور فتاة شعبية لها صلة ببطلة العمل سوف تكشف عنها الأحداث.

ويستأنف صناع مسلسل "السيدة زينب" تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي تخوض بطولته سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني، بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وكانت أسرة المسلسل صورت قبل موسم عيد الأضحى الماضي في مختلف الديكورات ما بين شبرامنت والطريق الصحراوي، ومن المقرر استئناف التصوير داخل الديكور الرئيسي في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، خاصة وأن أحداث العمل تدور في إطار الإثارة والتشويق داخل المنطقة الشعبية بالسيدة زينب.

وحصل صناع مسلسل "السيدة زينب" على إجازة طوال أسبوع عيد الأضحى المبارك الماضي، ويبدأ بعض النجوم التصوير عقب عودتهم من عطلتهم الصيفية.

وصور المخرج محمد النقلي مشاهد العمل خلال الفترة الماضية في ديكورات مختلفة بين فيلا بمنطقة شبرامنت، وفي الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويواصل السيناريست أحمد صبحي كتابة حلقات المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

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