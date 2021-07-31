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استشاري: مرضى السكر والضغط الأكثر عرضة للنوبات القلبية (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن السكتة القلبية تعني توقف القلب بصورة مفاجئة، أما النوبة القلبية فتعني حدوث أزمة في القلب وتمر، مشيرًا إلى أن النوبة القلبية شائعة وقد تكون سببًا في الوفاة.

وتابع "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي علي الطواب، ببرنامج "شارع القلب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن السكتة القلبية قد تؤدي إلى رعب، خاصة وأنها قد تصيب الشباب الرياضي، أما النوبة القلبية فعادة تصاب كبار السن، وتحدث أكثر من مرة، وتحدث بسبب مشكلة في صمامات القلب، ومن الممكن أن تُعالج.

وتابع أن أكثر الحالات التي تصاب بنوبات القلب هم مرضى السكر أو ضغط غير منتظم، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يصاب بألم مع مجهود، ويشعر بالنهجان، فهذا الأمر في الغالب يتعلق بالقلب.

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نوبة قلبية مصر كورونا الضغط السكر

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