تحطم ٤ سيارات وإصابة مواطن في انهيار شرفة منزل بالمحلة الكبرى



شهدت مدينة المحلة الكبرى، انهيار اجزاء من بلكونة أثناء تنفيذ قرار إزالة ببرج سكني بمنطقة سعد محمد سعد أول المحلة.



ونتج عن ذلك إصابة مواطن وتحطم ٤ سيارات ملاكى تصادف وجودهم أسفل البلكونة.



تلقي اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بحدوث انهيار جزئي، لبرج سكني بمنطقة سعد محمد سعد.



انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أثناء تنفيذ قرار إزالة بالبرج بمعرفة مسئولي حي أول المحلة، حدث انهيار لأجزاء من البلكونة أدت إلى تحطم ٤ سيارات وإصابة شخص بإصابات متفرقة.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.