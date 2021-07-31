الباز: لا توجد دولة آمنة من كورونا إلا في هذه الحالة

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الباز: لا توجد دولة آمنة من كورونا إلا في هذه الحالة
السبت 31/يوليو/2021 - 08:51 م
شيماء حسن
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أكد الإعلامي محمد الباز، أن هناك موجة جديدة لفيروس كورونا تضرب الصين بشراسة، مشيرا إلى أن العالم يتحدث الآن عن تحور كورونا، والسلالة الجديدة "دلتا".
وأضاف "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن متحور "دلتا" هو الأكثر شراسة والأسرع انتشارا، موضحًا أن 20 % من إصابات الأمريكان بـ"متحور دلتا".
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت اليوم بيان مزعج يتحدث عن انتشار متحور دلتا في 132 دولة، ويتحدث عن إصابة 4 ملايين حالة الأسبوع الماضي، وتوقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الأسبوعين المقبلين إلى 200 مليون حالة.
وأكد، أن مصر جزء من هذا العالم ويمكن أن تتعرض لموجات قادمة من فيروس كورونا، منوهًا أنه لا توجد دولة آمنة من الفيروس، إلا بعد أن يصبح العالم كله آمن من كورونا، مستطردًا "سلوكنا مع كورونا وعدم الاهتمام بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية يشكل خطر كبير".
وأضاف "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن متحور "دلتا" هو الأكثر شراسة والأسرع انتشارا، موضحًا أن 20 % من إصابات الأمريكان بـ"متحور دلتا".
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت اليوم بيان مزعج يتحدث عن انتشار متحور دلتا في 132 دولة، ويتحدث عن إصابة 4 ملايين حالة الأسبوع الماضي، وتوقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الأسبوعين المقبلين إلى 200 مليون حالة.
وأكد، أن مصر جزء من هذا العالم ويمكن أن تتعرض لموجات قادمة من فيروس كورونا، منوهًا أنه لا توجد دولة آمنة من الفيروس، إلا بعد أن يصبح العالم كله آمن من كورونا، مستطردًا "سلوكنا مع كورونا وعدم الاهتمام بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية يشكل خطر كبير".
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