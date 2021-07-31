فهد زيد وشهد الشمري يستقبلان مولودتهما الأولى



استقبل الفنان العراقي فهد زيد، وزوجته الإعلامية شهد الشمري، مولودتهما الأولى، التي أطلقا عليها اسم ناي.



ونشر فهد زيد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له وهو يحمل طفلته بين يديه، بعدما ظهر مرتديًا ملابس المستشفى، وتغزل بها قائلًا:"هذه أول مرة المس واستشعر الفرح بين يدي انتى اجمل اضافة لعالمي أبنتي (ناي)".



وكتب قائلًا عبر خاصية الأستورى: "بنت روحي أم ناي، ألف حمد الله على سلامتك ".





فى نفس السياق حرصت شهد الشمري على توثيق لحظات ولادتها واستقبال مولودتها ناي داخل غرفة الولادة، والتي برزت فيها لحظات القلق والتوتر والبكاء من الفرحة عن سماع صوت المولودة وسط حضو زوجها والأهل والأقارب.

يذكر أن فهد زيد، فاجأ جمهوره بخبر زواجه من الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري، في منتصف فبراير الماضي، وبعد 4 أشهر على زواجهما أعلنا خبر قدوم طفلهما الأول.