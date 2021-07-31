برلمانية: الانعقاد الأول للبرلمان يتميز بالسرعة والمرونة وتقبل الآراء

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بأداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدة أنه تميز بالسرعة والمرونة وإنجاز العديد من مشروعات القوانين الهامة.

وقالت "أبو السعد"، في تصريح خاص لبوابة "الفجر": إن المجلس يحتوي على عدد كبير من السيدات والشباب الذين لديهم اندفاع كبير لإنجاز العديد والعديد من الأدوات الرقابية، كما أنه يحتوي على أعضاء تتنوع ثقافاتهم ومجالاتهم تقدموا بمشروعات قوانين عديدة في مجالات متنوعة، مما ساهم ذلك في تسريع أداء مجلس النواب بشكل ملحوظ.وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن جميع اللجان النوعية بالمجلس تعمل بسرعة كبيرة وأنجزت ما عليها من مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الأول، وننتظر المزيد خلال الأدوار القادمة، لافته أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسعى لتفعيل قانون المشروعات الصغيرة على أرض الواقع، لأن المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.وتوجهت النائبة هالة أبو السعد، بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إنجاز المجلس العديد من مشروعات القوانين التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، خلال دور الانعقاد الأول، مؤكدة أنه لديه الملكه الرائعة في إدارة الجلسات، وتقبله للرأي والرأي الآخر، ولا يفضل مجموعة على أخرى، كما أنه يتميز بالهدوء وعدم الاندفاع وقدرته الحكيمة في إدارة الجلسات، فهو رجل قانون.