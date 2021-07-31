Advertisements

برلمانية: الانعقاد الأول للبرلمان يتميز بالسرعة والمرونة وتقبل الآراء

السبت 31/يوليو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بأداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدة أنه تميز بالسرعة والمرونة وإنجاز العديد من مشروعات القوانين الهامة.


وقالت "أبو السعد"، في تصريح خاص لبوابة "الفجر": إن المجلس يحتوي على عدد كبير من السيدات والشباب الذين لديهم اندفاع كبير لإنجاز العديد والعديد من الأدوات الرقابية، كما أنه يحتوي على أعضاء تتنوع ثقافاتهم ومجالاتهم تقدموا بمشروعات قوانين عديدة في مجالات متنوعة، مما ساهم ذلك في تسريع أداء مجلس النواب بشكل ملحوظ.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن جميع اللجان النوعية بالمجلس تعمل بسرعة كبيرة وأنجزت ما عليها من مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الأول، وننتظر المزيد خلال الأدوار القادمة، لافته أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسعى لتفعيل قانون المشروعات الصغيرة على أرض الواقع، لأن المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وتوجهت النائبة هالة أبو السعد، بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إنجاز المجلس العديد من مشروعات القوانين التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، خلال دور الانعقاد الأول، مؤكدة أنه لديه الملكه الرائعة في إدارة الجلسات، وتقبله للرأي والرأي الآخر، ولا يفضل مجموعة على أخرى، كما أنه يتميز بالهدوء وعدم الاندفاع وقدرته الحكيمة في إدارة الجلسات، فهو رجل قانون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاله ابو السعد مجلس النواب دور الانعقاد الأول انجازات مجلس النواب الفجر اداء مجلس النواب اداء البرلمان

أخبار تهمك

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ 14 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

وزير النقل لرجل أعمال: 50 جنيه فقط لمتر التكريك "شاكب راكب"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أسامة هيكل: مجلس الدولة انتهى من مراجعة "تنظيم الصحافة"

برلماني: أجندة مزدحمة على جدول أعمال المجلس بالدورة المقبلة

'برلمانية': سنهتم بدعم المواطن خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان

"جهاز المشروعات": وفرنا 300 ألف فرصة عمل من خلال تمويل المشاريع

"برلمانية" تتقدم باقتراح حول تمويل الحكومة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وكيل المشروعات الصغيرة تستعرض أجندة اللجنة بدور الانعقاد الخامس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

08:59 م

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

08:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان