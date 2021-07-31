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رسالة مؤثرة من والد الطفلة بيان الفلسطينية إلي السيسي

السبت 31/يوليو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه محمود سعيد الدبس، والد الطفلة بيان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استجابته لعلاج نجلته التي تعاني من مرض جلدي لم يستطيع الأطباء في غزة تشخيصه منذ إصابتها به بعد عام من ولادتها.

وأعرب "الدبس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت عن سعادته بهذه الاستجابة السريعة بعد نشره للمناشدة منذ أول أمس ليأمر الرئيس السيسي بتحمل كامل تكاليف علاج نجلته التي ستعبر رفح غدًا.

وقال "بعد الولادة بسنة أصيبت بيان بهذا المرض وحتى الآن لأكثر من 6 سنوات وهي تعاني من هذا المرض الجلدي الخطير، روحت لدكاترة كثيرة في القطاع ومنذ 6 سنوات لم يقم أي طبيب بتشخيص هذا المرض هل هو صدفية أو اكزيمة أو حساسية شديدة وقمنا بمناشدة عاجلة منذ أول أمس وبفضل الله تم قبول المناشدة من الرئيس السيسي، ربنا يجزيه عنا خير الجزاء بعدما أمر بعلاجها داخل مصر وتحمله كامل تكاليف العلاج".



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