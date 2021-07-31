أحمد موسي يطالب بتقييم أداء جميع اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني الأولمبي منع من الخروج بفضيحة كروية أمام البرازيل في المباراة التي انتهت بالخسارة بهدف نظيف من حامل اللقب وأقيمت اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنتخب الأولمبي غاب عنه صانع الألعاب ولم يسدد الفراعنة سوى تسديدة واحدة على مرمى البرازيل.



وكشف الإعلامي أحمد موسى أن أداء لاعبي المنتخب أمام البرازيل كان ضعيفا، موضحا أنه كان من الممكن أن يكون أداء المنتخب الوطني أفضل أمام البرازيل.



وأضاف أن منتخب مصر لم يكن متواجدا في مباراة البرازيل، كما أن الشناوي أنقذ مرمى المنتخب من هزيمة ثقيلة قائلا: "مش زعلانين من خروجنا من المونديال ولكن الزعل من أداءنا الضعيف".



واستطرد الإعلامي أحمد موسى أن أداء منتخب اليد رائع في البطولة مقدما كل الدعم لمنتخب كرة اليد في طوكيو قائلا: «إن شاء الله يرجعوا بميدالية ويشرفونا».



وطالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة تقييم أداء جميع اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو بعد العودة إلى القاهرة، قائلا: مش عايزين مجاملات أو تبرير».



