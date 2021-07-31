Advertisements

وزير النقل لرجل أعمال: 50 جنيه فقط لمتر التكريك "شاكب راكب"

السبت 31/يوليو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
Advertisements

طالب رجل الأعمال أحمد الزاهي صاحب إحدى شركات التكريرك المشاركة في إنشاء أنفاق قناة السويس من وزير النقل، تكريرك المتر بمقدار 60 جنيه، وبدل لنقل المعدات.


ورد الفريق كامل الوزير وزير النقل عليه مازحًا: "هتاخد 50 جنيه بس شاكب راكب بنقل المعدات.


جاء ذلك خلال جولة الفريق كامل الوزير وزير النقل، الأفقية اليوم، لأعمال تطوير ميناء العين السخنة، والذي يشمل 12 رصيف، وعدد 7 أحواض لاستقبال وانتظار السفن أثناء تفريغ البضائع، بالإضافة إلى عمل سكك حديد داخل الميناء.


وكان قد تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم، أعمال التطوير داخل ميناء العين السخنة، والتي تتضمن 12 كم أرصفة، وخطوط سكك حديد، وطرق داخل الميناء.

 

وقال "الوزير" إن الهدف من التطوير، هو تحويل الميناء إلى ميناء رئيسي بالبحر الأحمر، يستقبل كافة البضائع القادمة من دول العالم المختلفة.

 

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة الأعمال الإنشائية لمسار القطار الكهربائي السريع بداية من منطقة حلوان وحتى العين السخنة بطول مسار القطار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كامل الوزير القطار الكهربائي القطار السريع الفجر أنفاق قناة السويس الجديدة

أخبار تهمك

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

وزير النقل لرجل أعمال: 50 جنيه فقط لمتر التكريك "شاكب راكب"

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ 12 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 21 ساعة

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

"صناعة النواب": القطار السريع خطوة جديدة لتنمية المناطق الصناعية

"القومية للأنفاق" تكشف حقيقية عدم السماح للمصريين بركوب قطار العين السخنة- العلمين

وزير النقل يتفقد ميناء السخنة ضمن مسار تنفيذ القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع أعمال تطوير ميناء السخنة

التكلفة الإجمالية 20 مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن تطوير ميناء السخنة

وزير النقل من المنيا: "لا مكان لأي مقصر في العمل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

08:59 م

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

08:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان