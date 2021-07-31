وزير النقل لرجل أعمال: 50 جنيه فقط لمتر التكريك "شاكب راكب"

طالب رجل الأعمال أحمد الزاهي صاحب إحدى شركات التكريرك المشاركة في إنشاء أنفاق قناة السويس من وزير النقل، تكريرك المتر بمقدار 60 جنيه، وبدل لنقل المعدات.



ورد الفريق كامل الوزير وزير النقل عليه مازحًا: "هتاخد 50 جنيه بس شاكب راكب بنقل المعدات.



جاء ذلك خلال جولة الفريق كامل الوزير وزير النقل، الأفقية اليوم، لأعمال تطوير ميناء العين السخنة، والذي يشمل 12 رصيف، وعدد 7 أحواض لاستقبال وانتظار السفن أثناء تفريغ البضائع، بالإضافة إلى عمل سكك حديد داخل الميناء.



وكان قد تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم، أعمال التطوير داخل ميناء العين السخنة، والتي تتضمن 12 كم أرصفة، وخطوط سكك حديد، وطرق داخل الميناء.

وقال "الوزير" إن الهدف من التطوير، هو تحويل الميناء إلى ميناء رئيسي بالبحر الأحمر، يستقبل كافة البضائع القادمة من دول العالم المختلفة.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة الأعمال الإنشائية لمسار القطار الكهربائي السريع بداية من منطقة حلوان وحتى العين السخنة بطول مسار القطار.