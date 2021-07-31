نزيلة دار أيتام تناقش الماجستير بحضور القباج: وجود الوزيرة "دافع كبير"

قالت جيهان خليل، نزيلة دار رعاية وحاصلة على الماجستير، إن أسرتها في الدار دعمتها كثيرًا لاستكمال تعليمها، لافتة إلى أنها تزوجت من شخص مر بنفس ظروفها، وقد شهدت المناقشة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.



وأشارت "جيهان"، خلال حوارها ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن دار الأيتام قدم لها كل سبل الرعاية للتفوق في التعليم وليس فقط النجاح، مضيفة: "كنا بناخد دروس وبنطلع الأوائل.. والدار شجعنا".



وعن حضور وزيرة التضامن مناقشة رسالة الماجستير، عقبت نزيلة دار رعاية وحاصلة على الماجيستير، أن حضور الوزيرة معي مناقسة رسالة الماجيستير أعطى لي دافع قوي"، لافتة إلى أنها تتمنى أن يلتحق زوجها بوظيفة براتب ثابت.

