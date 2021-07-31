الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة





استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تعديل عقد نجم الفريق بعد مجهوده الكبير مع المارد الأحمر في المباريات الأخيرة.





وأوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح إدارة النادي، بضرورة تعديل عقد أكرم توفيق وزيادة راتبه تقديرا لتألقه الملفت للأنظار مع الفريق في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.





وكان أكرم توفيق واحد من أهم اللاعبين الذين تسببوا في تتويج الأهلي بالاميرة السمراء، وقدم مباريات قوية رغم مشاركته في غير مركزه الأساسي، وصنع الهدف الاول ببراعة أمام كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا.





وتنوي لجنة التخطيط بالاتفاق مع إدارة الأهلي والجهاز الفني، عقد جلسة مع أكرم توفيق عقب العودة من أولمبياد طوكيو، وتعديل عقده بما يتناسب مع ما يقدمه من أداء كبير.





ويأتي قرار الأهلي لتحفيز اللاعب على مواصلة أدائه المميز رفقة الفريق، واغلاق اي محاولة اغراءات يتعرض لها اللاعب سواء للاحتراف الأوروبي أو من أندية عربية.





وانتهت اليوم مشاركة اللاعب مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو عقب الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.



