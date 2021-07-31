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سلبية مسحة لاعبي مانشستر يونايتد

السبت 31/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد نادي مانشستر يونايتد بأن لا توجد حالات ايجابية في صفوف فريقه الأول بفيروس كورونا، وبالتالي يستطيع أفراده معاودة التمارين كالمعتاد.

وكان فريق الشياطين الحمر ألغي مباراته الودية ضد برستون استعداداً للموسم الجديد بعد الاشتباه بحالات "كوفيد-19" في صفوفه الخميس.

وأصدر النادي الشمالي العريق بياناً جاء فيه "بعد خضوع اللاعبين للمزيد من الفحوصات نستطيع التأكيد بعدم وجود حالات ايجابية في صفوف الفريق الأول".

وأضاف البيان "بعد التشاور مع الدوري الانكليزي الممتاز، كان الأخير راضياً عن جميع بروتوكولات كوفيد-19 التي اتبعت بطريقة صحيحة وبالتالي يستطيع الفريق معاودة التدريبات بشكل طبيعي".

ومن المقرر أن ينهي مانشستر يونايتد استعداداته بمباراة ودية ضد إيفرتون على ملعبه اولدترافورد في السابع من آب/أغسطس المقبل، على أن يفتتح مشواره في الدوري المحلي باستضافة ليدز يونايتد في 14 منه.

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