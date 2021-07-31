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طرق مذهلة للتخلص من آثار الفلفل الحار على اليدين

السبت 31/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
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نقدم إليك عزيزتي ست البيت بعض الحلول السهلة جدا والمتوفرة لديك في المطبخ لإزالة آثار الفلفل الحار عن اليدين بكل سهولة:

الكحول الطبي:
يستخدم الكحول الطبي في التخلص من حرقة الفلفل الحار بكل سهولة.

الحليب: 
استخدام الحليب البارد للتخلص من آثار الفلفل الحار عن اليدين، كما ويفضل إضافة مكعبات من الثلج للحليب للتخلص من آثار حرقة اليدين، اغمري يديك في الحليب المثلج وستلاحظين الفرق السريع.

صابون غسل الأطباق: 
يعمل سائل غسل الصحون / الأطباق في إذابة الزّيوت الموجودة في الفلفل الحار، والتّخلص من الحرقة النّاتجة عن ملامسة الزيت الموجود في الفلفل لليدين.

الزيت: 
ضعي على اليدين الزيت أو على المناطق المتأثرة بالفلفل الحار، وذلك لأن زيوت الفلفل ستذوب مع أنواع الزيوت الأخرى مما يقلل الشعور بالحرقة.

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