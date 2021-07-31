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ننشر موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في بطولة الدوري

السبت 31/يوليو/2021 - 09:03 م
مباريات الأهلي والزمالك القادمة
مباريات الأهلي والزمالك القادمة
ممدوح راشد
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أنهى منتخب مصر الأولمبي اليوم السبت، الموافق 31 يوليو 2021، مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما خسر من نظيره البرازيلي بنتيجة صفر لهدف في مباراة الدور الثمانية للبطولة.

وتساءلت جماهير الكرة المصرية، عن مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المصري في بطولة الدوري المصري الممتاز، التي تشهد سخونة كبيرة هذا الموسم ومنافسة شرسة بين القطبين الكبيرين.

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن جدول مباريات الدوري الممتاز في الفترة المقبلة بعد تعديله، بعدما تم تأجيله سابقا بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

ونرصد لمتابعينا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية المباريات المتبقية لفريقي الأهلي والزمالك في الدوري المصري بالسطور التالي:

أولا مباريات الأهلي المتبقي

الأهلي وبيراميدز في 4 أغسطس.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا في 7 أغسطس.

الأهلي والإسماعيلي 11 أغسطس.

الأهلي وإنبي في 14 أغسطس.

طلائع الجيش والأهلي في 17 أغسطس.

الأهلي والمصري 20 أغسطس.

الجونة والأهلي يوم 23 أغسطس.

الأهلي وأسوان  في 26 أغسطس.

مباريات الزمالك في الدوري المصري 

غزل المحلة والزمالك في 7 أغسطس.

الإتحاد السكندري والزمالك 10 أغسطس.

الإسماعيلي والزمالك 14 أغسطس.

الزمالك ووادي دجلة 17 أغسطس.

سيراميكا كليوباترا والزمالك 20 أغسطس.

الزمالك والإنتاج الحربي 24 أغسطس.

البنك الأهلي والزمالك 27 أغسطس

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