Advertisements

قرار عاجل من النائب العام بشأن متهمي مشاجرة المرج

السبت 31/يوليو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أمرت «النيابة العامة» بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس المتهمين في مشاجرة المرج احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتُوالي متابعةَ حالات المتهمين المصابين، وأمرت النيابة أيضًا بضبط المتهمين الهاربين لاستجوابهم، وطلبت تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بمحطة مترو المرج لمشاهدتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتلقت «النيابة العامة» إخطارًا يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري بوقوع مشاجرة بين طائفتين بمحيط (محطة مترو المرج القديمة) أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرِينَ بأسلحة نارية وبيضاء، إذ ضُبط ثلاثةٌ منهم بحوزتهم أسلحة نارية وأعيرة مما تستخدم فيها، وتُدوول تصوير جانب من الشجار بمواقع التواصل الاجتماعي في وقت متزامن فأمر «السيد المستشار النائب العام» بسرعة التحقيق في الواقعة.

وانتقل فريق من «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث فتبين إتلاف كافَّة محتويات حانوتين خاصَّين ببعض المتهمين، وعثر على آثار إطلاق أعيرة نارية بجدران الأبنية والحوانيت المحيطة، وحجارة ملقاة بالشارع محل وقوع المشاجرة، وناظرت «النيابة العامة» جثمان المتوفى فتبينت إصابته بالعنق من عيار ناري.

وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب وقوع الشجار هو معاتبة واحد من الطائفتين شخصًا من الأخرى لتعرضه لسيدة من ذويه، وإخفاق محاولات الصُّلح بين الطائفتين، فقامتْ إحداهما بإعداد الأسلحة النارية والبيضاء للتعدي على الأخرى وقتل مَن فيها.

وكانت «النيابة العامة» قد استمعت لعدد من شهود الواقعة، واستجوبت ستة متهمين من الطائفة المعتدية أُلقي القبض عليهم فاعتصموا الإنكار ونفَى مَن ضُبطَ منهم بالأسلحة النارية حيازتَهم لها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاجرة المرج حماده الصاوي بوابة الفجر النائب العام الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 21 ساعة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وزير النقل لرجل أعمال: 50 جنيه فقط لمتر التكريك "شاكب راكب"

منذ ساعة الا ربع

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ 13 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

08:59 م

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

08:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان