"24 ساعة لبدء العد التنازلي".. بهذه الطريقة كريم عبدالعزيز يروج لفيلمه الجديد موسي

نشر الفنان كريم عبدالعزيز صورة البوستر الرسمي لفيلم موسي،وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "كريم" علي الصورة قائلًا:"24 ساعة لبدء العد التنازلي لدخول عالم موسي وانتهاء العالم القديم انتظرونا غدًا مع الإعلان النهائي لفيلم موسي وسيضم أول ثلاث شخصيات من عالم "المستضعفون".



فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم،

وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.