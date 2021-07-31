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"24 ساعة لبدء العد التنازلي".. بهذه الطريقة كريم عبدالعزيز يروج لفيلمه الجديد موسي
السبت 31/يوليو/2021 - 09:42 م
منار داود
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نشر الفنان كريم عبدالعزيز صورة البوستر الرسمي لفيلم موسي،وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق "كريم" علي الصورة قائلًا:"24 ساعة لبدء العد التنازلي لدخول عالم موسي وانتهاء العالم القديم انتظرونا غدًا مع الإعلان النهائي لفيلم موسي وسيضم أول ثلاث شخصيات من عالم "المستضعفون".
فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم،
وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.
وعلق "كريم" علي الصورة قائلًا:"24 ساعة لبدء العد التنازلي لدخول عالم موسي وانتهاء العالم القديم انتظرونا غدًا مع الإعلان النهائي لفيلم موسي وسيضم أول ثلاث شخصيات من عالم "المستضعفون".
فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم،
وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.
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