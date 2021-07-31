Advertisements

إيناس عز الدين تبهر الجمهور في أحدث إطلالة لها

السبت 31/يوليو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تألقت الفنانة إيناس عز الدين في أحدث ظهور لها حيث أبهرت الجمهور بإطلالة أنيقة وجريئة.

وارتدت "عز الدين" في أحدث إطلالتها فستان قصير أنيق واعتمدت في شعرها على المنسدل على كتفها كما وضعت الميك أب الهادئ والذي أظهر ملامح جمالها.

وكان آخر أعمال ايناس عز الدين الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" بطولة عبلة كامل ورياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وأحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة ونرمين ماهر، وايمان سلامة، ومن تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال
إيناس عز الدين تبهر الجمهور في أحدث إطلالة لها
إيناس عز الدين تبهر الجمهور في أحدث إطلالة لها
إيناس عز الدين تبهر الجمهور في أحدث إطلالة لها
إيناس عز الدين تبهر الجمهور في أحدث إطلالة لها
إيناس عز الدين تبهر الجمهور في أحدث إطلالة لها
إيناس عز الدين تبهر الجمهور في أحدث إطلالة لها

أخبار تهمك

وزير النقل لرجل أعمال: 50 جنيه فقط لمتر التكريك "شاكب راكب"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ 12 دقيقة

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن مستقبل والتر بواليا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

08:59 م

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

08:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان