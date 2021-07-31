إيناس عز الدين تبهر الجمهور في أحدث إطلالة لها

تألقت الفنانة إيناس عز الدين في أحدث ظهور لها حيث أبهرت الجمهور بإطلالة أنيقة وجريئة.



وارتدت "عز الدين" في أحدث إطلالتها فستان قصير أنيق واعتمدت في شعرها على المنسدل على كتفها كما وضعت الميك أب الهادئ والذي أظهر ملامح جمالها.



وكان آخر أعمال ايناس عز الدين الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" بطولة عبلة كامل ورياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وأحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة ونرمين ماهر، وايمان سلامة، ومن تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال