وزير الري الأسبق يكشف كذب إثيوبيا.. "خزنوا 7.5 مليار متر مياه فقط"

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا خزنت 7.5 مليار متر مكعب فقط من المياه، في بحيرة سد النهضة، وذلك عند الانتهاء من الملء الثاني للسد.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تصريحات أديس أبابا عن ملء 13.5 متر مكعب من المياه لا أساس لها من الصحة.



ولفت إلى أن التصريحات الإثيوبية هدفها الاستهلاك الداخلي ومحاولة إثارة المشاكل في الداخل المصري خاصة عند أولئك الذين يستمعون ويصغون لتصريحات إثيوبيا،، مردفًا: "كلام فارغ والعالم كله عارف كده".



وأشار الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إلى أن إثيوبيا لم تكن أبدًا متعاونة أو تسعى للتنسيق مع جيرانها، لافتا إلى أن سد النهضة غير مكتمل.



وشدد على أن العام المائي لمصر يبدأ أول أغسطس، موضحًا أن العام المائي هو سنوات الخير التي تأتي فيه الفيضانات لمصر ويتم تخزينها خلف السد العالي لاستخدامها في سنوات الجفاف، بينما في السودان يبدأ قبل ذلك وتحديدًا منتصف يوليو.



واستطرد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أنه لم يتم رصد أي مشروعات زراعية في إثيوبيا كما تزعم أديس أبابا.



حول المبادرة الجزائرية بشأن أزمة سد النهضة، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن الجزائر دولة شقيقة ونثق فيها ثقة عمياء، ننتظر النتائج التي تسف عنها مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الجزائري.

